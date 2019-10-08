شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون لـ"الخليج 365": جاهزون لمواجهة الزمالك بعد قرار إعادة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مادو توريه رئيس نادى جينيراسيون فوت السنغالى، عن تلقى ناديه القرار الرسمي بإعادة مباراته مع الزمالك، يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الصادر اليوم بإعادة اللقاء فى الموعد الجديد.

وقال رئيس جينيراسيون فوت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفريق السنغالي مستعد للمواجهة المرتقبة أمام بطل مصر، قائلاً: "لدينا بعض التعليقات ولكن في النهاية جاهزين للمباراة".

وأصدر اتحاد الكرة الأفريقى "كاف" بيانًا رسميًا لتوضيح القرارات التى اتخذت بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالى..

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

Advertisements

من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر

- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها

الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.