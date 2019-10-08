شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميًا لسيدات الإسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري.

وفازت نوران في مباراة دور الـ16 على مواطنتها المصرية سلمى هاني بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-8, 11-3 .

وأكملت نوران رباعي السيدات المصري في ربع النهائي، وذلك بعد لحاقها برنيم الوليلي، نور الطيب، وروان العربي.

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وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميًا لرجال الإسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالميًا وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.