شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحتفل بعيد ميلاد أحمد مودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة مصر المقاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعيد ميلاد صخرة الدفاع أحمد عبد العزيز مودى الذى يحل اليوم.

ويعد مودى من الركائز الدفاعية فى تشكيلة المقاصة منذ أكثر من ثلاث مواسم نظرًا لمستواه الثابت مع الفريق منذ قدومه من المقاولون العرب .

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يذكر أن فريق المقاصة يمر بسوء فى النتائج خلال الموسم الحالى بعد خسارته فى لقاءين أمام الزمالك والجونة بنتيجة واحدة بهدف مقابل للاشيء.