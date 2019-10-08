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المقاصة يحتفل بعيد ميلاد أحمد مودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة مصر المقاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعيد ميلاد صخرة الدفاع أحمد عبد العزيز مودى الذى يحل اليوم.

 

ويعد مودى من الركائز الدفاعية فى تشكيلة المقاصة منذ أكثر من ثلاث مواسم نظرًا لمستواه الثابت مع الفريق منذ قدومه من المقاولون العرب .

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يذكر أن فريق المقاصة يمر بسوء فى النتائج خلال الموسم الحالى بعد خسارته فى لقاءين أمام الزمالك والجونة بنتيجة واحدة بهدف مقابل للاشيء.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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