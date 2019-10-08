شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية يفيد برفض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم ١٩ أكتوبر الجاري علي استاد القاهرة. كان اتحاد الكرة أعلن اقامة مباراة القمة علي استاد القاهرة بدون جمهور لكن الأمن رفض وطلب نقلها خارج القاهرة . Advertisements ويحتل الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط وذلك بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

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