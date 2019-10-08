الخطيب يخضع للحقن الموضعي في الظهر وإجراء جراحة جديدة بألمانيا "وارد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألماني "بيرتا لانفي" في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي إنتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.
وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحه والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.
وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي» إن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نقس المكان، وبالتالي من الأفضل الأبتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى وأن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على محمود الخطيب بمستشفى الملكي بالإسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الآلام هو انزلاق غضروفي مرتجع ولابد من استئصالة أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة رئيس الأهلي لكثرة الجراحات السابقة.
وتابع الطبيب المعالج للخطيب: إذا تم استنفاد العلاج التحفظي وأستمرت الآلام بالتالي سيكون من الضروي أجراء عملية جراحية في ألمانيا لأستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.
وأكد الدكتور فرهود أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي أحتقان في العصب لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية محمود الخطيب من جراحه جديدة وكل الأمور واردة.
الخطيب مع الطبيب الالماني
الخطيب مع الطبيب الالماني بالاسكندرية
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