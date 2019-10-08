شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع بالدوري والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري .
وكشف مصدر باللجنة الخماسية عن أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل المباراة علي الإطلاق، قائلاً: "مباراة الزمالك مع جينراسيون السنغالي ستقام يوم ٢٤ أكتوبر ومباراة القمة ستقام يوم 19 من نفس الشهر، لا يوجد مبرر لتأجيل المباراة ".
وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة لم يتسلم أي خطابات من الزمالك لتأجيل القمة، مشددًا علي أن اتخاد الكرة يرغب في المقام الأول في الحفاظ علي جدول الدوري وانتظام المسابقة .
كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد أن فريقه لن يواجه الأهلي قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى.
وقال رئيس الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".
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