اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع بالدوري والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري .

وكشف مصدر باللجنة الخماسية عن أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل المباراة علي الإطلاق، قائلاً: "مباراة الزمالك مع جينراسيون السنغالي ستقام يوم ٢٤ أكتوبر ومباراة القمة ستقام يوم 19 من نفس الشهر، لا يوجد مبرر لتأجيل المباراة ".

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة لم يتسلم أي خطابات من الزمالك لتأجيل القمة، مشددًا علي أن اتخاد الكرة يرغب في المقام الأول في الحفاظ علي جدول الدوري وانتظام المسابقة .

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد أن فريقه لن يواجه الأهلي قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة خلال الشهر الجارى.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده ولو حكمت سأنسحب من الدورى".

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا