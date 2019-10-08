شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبحث عن بديل أحمد هشام وإيهاب فؤاد أمام السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة عن بديل للثنائي أحمد هشام وإيهاب فؤاد اللذان سيغيبان عن أولى مباريات الشواكيش بدوري القسم الثاني أمام منتخب السويس المقرر إقامتها يوم 21 أكتوبر الجارى باستاد حسن الشاذلى بداعى الإيقاف .

ويعد الثنائي من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها علاء ميهوب المدير الفنى للفريق إلا أنه ونظرًا لحصولهما على الإنذار الثالث فى الجولة الأخيرة من الموسم الماضى فإنهما سيغيبان عن لقاء الجولة الأولى .

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ويحاول علاء ميهوب إيجاد البديل الكفء للاعبين خلال الفترة المقبلة بعدما تعاقد الفريق مع أكثر من لاعب سيتم الاستعانة بهم خلال مباريات الموسم المقبل .