شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخوض مباراتين وديتين استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى خوض مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام فريق السلوم وفرق آخر من الدرجة الثانية جارٍ الاتفاق معه وذلك في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة وادي دجلة في الأسبوع الرابع المقرر لها 18 أكتوبر الجارى.

وتتوقف بطولي الدوري المحلي حاليًا بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية خلال الأيام المقبلة استعدادًا للارتباطات المقبلة للمنتخبين.

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ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب سموحة عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبين 48ساعة، ومن المنتظر عودة الثنائي أوكوى وويلسون يومى 13و14 أكتوبر الجاري عقب أداء مبارياتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

ووعد طلعت يوسف جميع اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بالدخول فى المباريات المقبلة بشرط إثبات أحقيتهم فى حجز مكان ثابت فى التشكيل والاجتهاد فى التدريبات خلال الأيام المقبلة.