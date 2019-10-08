الكاف يعلن.. تصنيف الأهلي والزمالك في قرعة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام قرعتها مساء غدًا، الأربعاء في القاهرة.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن الأهلي يأتي في التصيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي.
ووضع الكاف الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
وجاء تصنيف الأندية كالتالي:
التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي.
التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي.
التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي.
التصنيف الرابع: بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبيه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي.
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