حالة الخطيب الصحية.. حقن موضعي.. واحتمالية لجراحة في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للحقن الموضعي في عصب الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الطبيب الألماني بيرتا لانفي.

ويأمل رئيس النادي الأهلي في التخلص من الآلام القاسية التي يُعاني منها في الفترة الأخيرة بمنطقة الظهر.

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وينتظر محمود الخطيب أسبوعاً لتقييم حالته الطبية بشكل كامل بعد الحصول على قسط مناسب من الراحة وتحت الرعاية الطبية لتحديد موقفه من الجراحة بعدها.

وقد يضطر الطبيب الألماني لإجراء عملية جراحية لمحمود الخطيب إذا استدعت حالته الصحية ذلك خلال الأيام المقبلة.

بيرتا لانفي أجرى ثلاث عمليات جراحية من قبل للخطيب في المخ والرقبة والظهر، وحضر إلى الإسكندرية للكشف على رئيس النادي الأهلي بالمستشفى الملكي.