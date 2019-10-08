فايلر يكشف نصيحة جروس.. وما يميز لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن نصيحة مواطنه كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، بشأن تدريبه للفريق الأحمر، معددًا مزايا لاعبي فريقه بعد خوض ست مباريات معهم في الموسم الحالي.

وقال فايلر، في حوار مطول مع صحيفة "Nau.ch" السويسرية اليوم الثلاثاء: "كريستيان جروس الذي لا يختلف أحد حول تجاربه نصحني بوضوح بتدريب هذا الفريق والتعرف على السوق".

وأضاف: "أبرز ما يميز لاعبو الأهلي هو القوة البدنية، السرعة، طريقة عملهم، قتالهم واستعدادهم للمعاناة، لعبوا آخر مباراة في درجة حرارة 44 بأسوان التي تبعد 880 كم عن العاصمة بعد الطيران ذهابا وإيابا في منتصف الليل".

وردًا على اختلاف البعض حوله قبل تعاقد الأهلي معه، أكد فايلر: "مندهش ممن يسمح لنفسه بإصدار حكم بشكل مسبق بشأن دول أو أندية أو أشخاص، رغم أنه يعلم قدرا بسيطا عن المستوى والظروف".

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وانتقل فايلر للحديث عن حياته اليومية في القاهرة قائلا: "مشابهة لسويسرا، لكن الاختلافات حول الطبقة الاجتماعية والمناخ ونمط الحياة والزحام المروري، يعيش في القاهرة 2.5 أضعاف عدد الأشخاص في سويسرا".

وأكمل: "درجة الحرارة عالية في وقت الليل، والفوضى المرورية لا يمكن وصفها، يجب أن يكون لديك خبرة في التعامل مع ذلك، يبدو لي أن المصريين لا ينامون"، مضيفا: "اللغة ليست عائقا، أتحدث مع اللاعبين بالإنجليزية".

وتابع: "أعيش في فندق، والمساعدون الثلاثة مقيمون في شقة بالقرب من ملعب التدريب، الطعام المصري ممتاز والأسماك لا تعد ولا تحصى على طول نهر النيل، لكني أفتقد الأسرة والأصدقاء والطبيعة والنظافة والسلام".

وأتم صاحب الـ46 عامًا تصريحاته بالحدبث عن بعض الأمور الشخصية قائلا: "لا أحب أبدا الحياة الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أفضل الأصدقاء على أرض الواقع والتسويق الذاتي وعدم الكشف عن هويتي".

يُذكر أن فايلر قاد الأهلي في ست مواجهات بجميع المسابقات ونجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات، حيث تُوج بلقب السوبر وتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتصدر ترتيب الدوري بعد ثلاث جولات.