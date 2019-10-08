"كاف" يعلن 3 قرارات بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

واجتمعت لجنة المسابقات بـ"كاف" اليوم الثلاثاء، لتحديد الموقف النهائي بعد عدم خوض الفريق السنغالي للمباراة بسبب نقلها لبرج العرب بالإسكندرية.

وأكد "كاف" في بيانه أن بعد اجتماع لجنة الأندية، تقرر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم الخميس 24 أكتوبر في الساعة الثامنة مساء في القاهرة.

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وشدد "كاف" في خطابه، أنه منح الزمالك مهلة حتى يوم 12 أكتوبر الجاري من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

وأشار بيان "كاف" الى أن الاتحاد الأفريقي، سوف يتحمل جميع نفقات سفر وإقامة فريق جينيراسيون وأي مسؤول له صلة بالمباراة.

وتناول البيان، أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سوف تقوم بإجراء مزيد من المراجعات حول القضية.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 "ب" لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية في 5 نوفمبر 2019.