عبد الحفيظ لـ"الخليج 365": نرفض تأجيل القمة.. ومررنا بنفس ظروف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهته التالية في الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال سيد عبد الحفيظ :"أي تأجيل الذي تتحدثون عنه؟ لقد واجهنا سموحة يوم 23 من الشهر الفائت ثم كانو سبورت يوم 28، بفارق 5 أيام".

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد طالب بتأجيل مباراة القمة نظراً لإعادة مباراة جينيراسيون يوم 24 أكتوبر الجاري وفقاً لمصارد مُطلعة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف عبد الحفيظ :"الأهلي مر بمثل هذه الظروف التي يمر بها الزمالك الآن بل وأصعب، لعبنا مباراة حرس الحدود وسيمبا التنزاني بفارق زمني 4 أيام، وكذلك مباراة سموحة ولقاء إفريقي بنفس الفارق".

وفي حالة إقامة مباراة القمة يوم 19 أكتوبر الجاري كما هو مقرراً لها، سيكون الفارق بين مواجهة الأهلي ولقاء جينيراسيون هو خمسة أيام بالنسبة لنادي الزمالك.

وأتم مدير الكرة بالأهلي :"لن نقبل بالتأجيل، ولا توجد خطابات رسمية وصلت النادي الأهلي تفيد بذلك".