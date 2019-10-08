اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم وجود أي أمر يمنع إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده المحدد بجدول مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقا لجدول لجنة المسابقات، من المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك مباراة الجولة الرابعة للدوري يوم 19 من شهر أكتوبر بملعب استاد القاهرة.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لـ"الخليج 365" "لا يوجد ما يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعد أخر".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قررت إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري الأبطال يوم 24 أكتوبر.

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وتابع "مباراة الزمالك وجينيراسيون من المقرر أن تقام يوم 24 أكتوبر، مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 وبالتالي هناك فارق زمني جيد بين المباراتين، والزمالك سيلعب مباراته الأفريقية في مصر".

وواصل "في حال كان الفارق الزمني قليل أو هناك رحلة سفر للزمالك كان يمكن الحديث عن هذا الأمر، لكن الوضع الحالي لا يمنع إقامة المباراة في موعدها".

واختتم تصريحاته قائلا "أيضا منتخب مصر سوف يلعب مباراته الودية في مصر، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة".

الجدير بالذكر، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طلب تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي، بسبب مواجهة جينيراسيون فوت يوم 24 من نفس الشهر.