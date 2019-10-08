الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الأمن رفض بشكل رسمي إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة الدولي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة القاهرة الدولي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال المصدر إن الأمن أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد يرفض فيه إقامة اللقاء باستاد القاهرة.

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