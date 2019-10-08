رسميًا .. كاف يعلن تصنيفات قرعة دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات قبل القرعة المقرر لها غدًا. لها غدًا. وجاء الأهلي في التصنيف الأول ومعه الترجي ومازيمبي والوداد المغربي، أما الزمالك فقد تم وضعه مع جينيراسيون في التصنيف الثاني بجانب فرق صن داونز والرجاء والنجم الساحلي. ومازيمبي والوداد المغربي، أما الزمالك فقد تم وضعه مع جينيراسيون في التصنيف الثاني بجانب فرق صن داونز والرجاء والنجم الساحلي.

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