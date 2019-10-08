الخامسي الحديث يوقع بروتوكول تعاون لإعداد لاعبيه قبل طوكيو 2020

قام الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدي شركات الدعم النفسي والسيكولوجي من أجل إعداد لاعبي الاتحاد خلال الفترة المقبلة نفسيًا، استعدادًا لطوكيو 2020. المقبلة نفسيًا، استعدادًا لطوكيو 2020. ووقع الاتفاق الشركة المسؤلة عن تسويق اتحاد الخماسي الحديث، بحضور المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الخماسي، ومسئول شركة التأهيل النفسي، والذي أعرب عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الاتحاد المصري للخماسي دعمًا لأبطال مصر الرياضيين وخصوصًا من سيشارك باسم مصر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الخماسي، ومسئول شركة التأهيل النفسي، والذي أعرب عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الاتحاد المصري للخماسي دعمًا لأبطال مصر الرياضيين وخصوصًا من سيشارك باسم مصر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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