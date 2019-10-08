اتحاد الكرة يكشف موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك

أبدى مسئولو اتحاد الكرة رفضهم لفكرة تأجيل قمة الأهلي والزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري.

قال مصدر مسئول باتحاد الكرة إنه لا يوجد مبرر لتأجيل اللقاء خصوصًا وأن لقاء الزمالك مع جينيراسيون السنغالي في دوري الأبطال سيقام 24 أكتوبر الجاري وبالتالي فإن اتحاد الكرة يرفض تنفيذ طلب الزمالك بتأجيل القمة. جينيراسيون السنغالي في دوري الأبطال سيقام 24 أكتوبر الجاري وبالتالي فإن اتحاد الكرة يرفض تنفيذ طلب الزمالك بتأجيل القمة.

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