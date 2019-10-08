الزمالك يطلب إعادة مباراة جينيراسيون على ستاد القاهرة

طلب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إعادة مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بأن الزمالك سيحدد مكان ملعب المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.

وأصدر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي"كاف"، بيانًا رسميًا كشف فيه عن القرار النهائي بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من

بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الكاف كما يلي:

عقب اجتماع لجنة CAF المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر CAF بالقاهرة، مصر اليوم 8 أكتوبر، تقرر

إقامة مباراة توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

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من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر

- CAF سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة CAF التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.

- الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال CAF كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.