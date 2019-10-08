سلة سيدات الزمالك يهزمن هليوبوليس في الدورة المجمعة بالدوري

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة مصطفى هدهود على فريق هليوبوليس بنتيجة 61/63خلال اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الثلاثاء بصالة نادي الزهور ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري.
يستعد الفريق لخوض مواجهة فريق 6 أكتوبر مساء غدًا ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية بصالة نادي الزهور.
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