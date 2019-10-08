سلة سيدات الزمالك يهزمن هليوبوليس في الدورة المجمعة بالدوري

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بقيادة مصطفى هدهود على فريق هليوبوليس بنتيجة 61/63 خلال اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الثلاثاء بصالة نادي الزهور ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري. خلال اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الثلاثاء بصالة نادي الزهور ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري. يستعد الفريق لخوض مواجهة فريق 6 أكتوبر مساء غدًا ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية بصالة نادي الزهور.

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