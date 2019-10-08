المصري يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة المقاصة

استأنف الفريق الاول للكرة بالنادي المصري مرانه مساء اليوم على الإستاد ، استعدادا لمباراته الهامة امام مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الخميس الموافق السابع عشر من أكتوبر على ستاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
جاء المران قويًا وحماسيًا ، واستمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلالها الكابتن ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية بشكل
هذا وقد خاض الثنائي محمود وادي ، اسلام عطية ، مرانًا فرديًا تحت اشراف الجهاز الطبي تحت قيادة الدكتور هشام مصطفى ، حيث يعاني محمود وادي من بعض الإجهاد نتيجة لضغط المباريات ، بينما اصيب اسلام عطية بشد في العضلة الأمامية اثناء عملية الإحماء لمباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري امام الإتحاد السكندري ، ومن المقرر ان يغيب اللاعب لمدة اسبوع كامل ثم ينضم الى التدريبات الجماعية ، وصرح الدكتور هشام مصطفى ان اللاعب سوف يلحق بمباراة مصر المقاصة المقبلة.
هذا وقد ادى خماسي حراس مرمى النادي المصري أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، عمرو البغدادي ، ايهاب العايدي مرانًا قويًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.
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