قرعة دوري أبطال أفريقيا 2020-2019 | كريم رمزي يُبعد الأهلي عن مجموعة الموت

يتوقع الإعلامي المصري “كريم رمزي” ابتعاد بطل الدوري المصري “الأهلي” عن مجموعة الموت في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2019.

مقدم برنامج العين الثالثة على قناة أون سبورت، ومقدم برنامج “سوبر تايم” على قناة تايم سبورتس، أكد في حديثه مع “الخليج 365” بأن وصيف الدوري المغربي “الرجاء” هو مَن سيوضع في مواجهات غاية في الصعوبة، نظرًا لغيابه عن البطولة منذ عام 2015.

ويعتقد كريم رمزي، حسب ما قاله لموقع الخليج 365، وقوع الأهلي مع فريقان عربيان هما “النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني”، دون استبعاد فرصة وقوع الأهلي مع الزمالك معًا في حال تمكن الزمالك من التأهل على حساب جينيراسون فوت في المباراة التي أثارت الكثير من الجدل.

ويثق كريم رمزي في رؤية مجموعة موت غير عادية تضم عملاق الكونجو الديمقراطية “مازيمبي” والعائد بعد غياب “الرجاء البيضاوي” بالإضافة إلى الثنائي الجزائري “اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل”.

وتُسحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2019 (دور الـ 16) في أحد الفنادق الكبرى القريبة من مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، 17:00 بتوقيت جرينيتش.

والتالي توقع كريم رمزي لقرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2019: