الكاف يُحدد موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت ويُخير مرتضى منصور

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يكون موعد المباراة يوم 24 أكتوبر 2019 في القاهرة، عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وخَير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور ما بين القاهرة والاسكندرية لإقامة المباراة أو أي مدينة أخرى يحددها الزمالك لاستضافة اللقاء الذي أثار الكثير من الجدل، شريطة أن يرد الزمالك على الكاف في غضون 4 أيام من الآن (12 أكتوبر 2019)، وإلا قام الكاف بتحديد الملعب بنفسه.

وأكد الكاف تحمله تكاليف سفر النادي السنغالي إلى القاهرة، وتكاليف إقامته بمصر، وكذلك تحمل تكاليف سفر مسؤولي المباراة من مراقب وطاقم الحكام.

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في نفس السياق، ستقوم اللجنة التأديبية للكاف بإجراء بعض المراجعات الخاصة بقضية تجميد تأهل الزمالك بعد انسحاب جينيراسون فوت من مباراة الإياب التي حدد لها يوم الأحد 29 سبتمبر الماضي على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وقال الكاف أن الفريق الخاسر سيلعب في بطولة المرحلة الثانية من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

وستقام مباريات ذهاب تلك المرحلة في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية ستقام في 5 نوفمبر 2019.