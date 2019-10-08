ميلان يعلن رسمياً إقالة "جامباولو"

أعلن ميلان الإيطالي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء عن إقالة مدربه ماركو جامباولو من منصبه.



وجاء بحسب البيان المقتضب الذي نشره ميلان في موقعه الرسمي على الإنترنت: "يعلن ميلان عن إعفاء جامباولو من منصبه كمدرب للفريق الأول"، شاكراً صاحب الـ52 عاماً على ما قدمه للروسونيري خلال الأشهر الفائتة.



وتولى جامباولو منصبه كمدرب لميلان في تموز/يوليو الفائت بعد مسيرة جيدة مع سامبدوريا بدأت في 2016 وختمها الموسم الفائت باحتلال المركز التاسع.



وتراجعت نتائج ميلان بشكل واضح تحت قيادة جامباولو إذ لم يحقق الفوز سوى في ثلاث مباريات خلال سبع مراحل في الدوري الإيطالي الأمر الذي جعله يقبع في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط.



وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت ايطاليا" فإن مدرب إنتر ميلان السابق لوتشانو سباليتي كان في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة.



بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التعويضات التي سينالها إثر إقالته من منصبه علماً بأنه لا يزال مرتبطاً بعقد عه حتى 2021 على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلاً له.



وإذا لم يجد سباليتي حلاً لأزمته مع إنتر ميلان، فإن ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي لتولي تدريب بطل أوروبا 7 مرات والذي توّج للمرة الأخيرة بطلاً لأيطاليا عام 2011.



ومن المرشحين أيضاً مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.

المصدر: بي إن سبورت

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