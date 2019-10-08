"جاريث بيل" قرر الرحيل من ريال مدريد

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن الويلزي جاريث بيل قرر الرحيل عن ناديه ريال مدريد، رغم البداية الجيدة له هذا الموسم.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن جاريث بيل شعر بغضب شديد بعد استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة كلوب بروج في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 2-2.



وكان بيل قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد الصيف الماضي والانتقال للدوري الصيني، لكن الصفقة لم تتم، نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق، ليستمر النجم الويلزي بقميص الملكي هذا الموسم.



ورغم علاقته السيئة بمدربه زين الدين زيدان قبل انطلاق الموسم، إلا أن الأمور بدأت تتحسن، في ظل مستواه الذي يقدمه مع الفريق الملكي هذا الموسم، لدرجة أجبرت زيدان على الاعتماد عليه في بعض المباريات.



ونوهت الصحيفة أن بيل يشعر مجددًا بمعاملة سيئة من قبل زيدان، ويرى أنه ليس مدعومًا من قبل إدارة ريال مدريد، في الوقت الذي يعتقد فيه أنه يقدم عروضًا جيدة ويستحق معاملة أفضل.



ويعمل جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل، على إيجاد العرض المناسب للنجم الويلزي من أجل تغيير الأجواء.



المصدر: موقع كورة