رياضة | الأهلي يتحكم في تأجيل القمة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحكم في تأجيل القمة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة مسؤولو النادي الأهلي، لتأجيل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، طالب بتأجيل المباراة لوقت لاحق عقب الانتهاء من مواجهة جينراسيون فووت السنغالي، في دوري أبطال إفريقيا.

وأقر الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم، إعادة مباراة الزمالك مع جينراسيون فووت، يوم 24 من الشهر الجاري بالقاهرة، في إياب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.

تحدث مصدر مسئول داخل النادي الأهلي حول طلب رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء القمة بسبب أزمته في دوري أبطال إفريقيا مع بطل السنغال. Advertisements ورفض المصدر ذكر اسمه في الرد على طلب رئيس الزمالك مؤكدا: "كيف أرد على ذلك الأمر ولم يرد لنا خطاب رسمي من اتحاد الكرة بذلك".

وتابع: "الأمور ليست سهلة لكي يوافق اتحاد الكرة على تأجيل لقاء القمة فمباراة الزمالك مع بطل السنغال عقب 5 أيام".

وشدد أنه لو وافق مسؤولو اتحاد الكرة على تأجيل القمة لهذا السبب فلن نوافق وسيتم تصعيد الأمر".