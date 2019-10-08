رياضة | قبل حسام البدري.. كيف كانت "ضربة بداية" مدربي منتخب مصر خلال الألفية الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل حسام البدري.. كيف كانت "ضربة بداية" مدربي منتخب مصر خلال الألفية الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لخوض مباراته الأولي مع الفراعنة أمام منتخب بتسوانا في تجربة ودية ستقام على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

ويتطلع حسام البدري وجهازه المعاون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولي مع منتخب مصر ضد بتسوانا، حتي يكسب ثقة الجماهير المصرية ويحصل على دفعة معنوية قوية قبل خوض المباريات الرسمية مع الفراعنة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير – كيف جاءت "ضربة البداية" لمدربي منتخب مصر في "الألفية الثالثة" قبل انطلاقة "حسام البدري" مع الفراعنة:-

1- محمود الجوهري:

بدأ أسطورة الكرة المصرية وشيخ المدربين العرب "محمود الجوهري" ولايته الرابعة مع منتخب مصر والتي امتدت في الفترة (2000 - 2002)، بتعادل سلبي أمام منتخب السنغال في المباراة التي جمعتهما في 9 يوليو 2000 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

2- محسن صالح:

استهل محسن صالح مدرب منتخب مصر السابق ولايته التدريبية الثانية مع الفراعنة (2002-2004) بتعادل سلبي أمام منتخب تونس في المباراة الودية التي جمعتهما في 20 نوفمبر 2002، بينما كانت أول مباراة رسمية له مع المنتخب أمام زيمبابوي في 25 يناير 2004 ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا، وفاز الفراعنة 2 - 1 سجل الأهداف (تامر عبد الحميد - محمد بركات)

3- تارديللي:

الإيطالي تارديللي الذي تولي تدريب منتخب مصر عام 2004، فاز في أول مباراة له مع الفراعنة أمام ترنداد وتوباجو 2-1 وكانت مباراة ودية أقيمت في 31 مارس من نفس العام وسجل الأهداف (أبوتريكة - عبد الحليم علي)، بينما أول مباراة رسمية له كانت أمام السودان في تصفيات كأس العالم وفاز الفراعنة 3 -0 سجل للفراعنة (محمد أبوتريكة - محمد عبد الوهاب - عبد الحليم علي)

4- حسن شحاتة:

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أول مباراة للمعلم حسن شحاتة صاحب إنجاز التتويج ببطولة أمم أفريقيا 3 مرات متتالية مع منتخبنا الوطني، كانت أمام بلغاريا في 29 نوفمبر 2004 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل هدف الفراعنة (عماد متعب)، بينما كانت أول مباراة رسمية له أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2006 وفاز المنتخب المصري 4-1، في المباراة التي اقيمت في 27 مارس 2005، وسجل الأهداف (متعب "هدفين" - ميدو - أحمد حسن).

5- بوب برادلي:

بداية مُخيبة حققها الأمريكي بوب برادلي مع منتخب مصر، حيث خسر مباراته الأولي أمام البرازيل 2-0 وكانت مباراة ودية جمعتهما في 14 نوفمبر 2011، بينما كانت أول مباراة رسمية أمام موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز منتخبنا 2-0 في المباراة التي اقيمت في 1 يونيو 2012، وسجل الأهداف (محمود فتح الله - رافائيل "بالخطأ في مرماه").

6- شوقي غريب:

بدأ شوقي غريب مشواره مع منتخب الفراعنة بمواجهة ودية أمام البوسنة والهرسك في 5 مارس 2014 ، وفازت مصر بنتيجة 2-0 سجل الهدفين (جدو - محمد صلاح)، أما أول مبارياته الرسمية كانت في تصفيات أمم أفريقيا أمام السنغال في 5 سبتمبر 2014 وخسر 2-0.

7- كوبر:

بدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر مشواره مع منتخب مصر عام 2015 بمواجهة ودية أمام غينيا الاستوائية في مباراة ودية جمعتهما في 26 مارس من نفس العام وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة سجل الهدفين (باسم مرسي - تريزيجيه)، أما أول مبارياته الرسمية كانت أمام تنزانيا في 14 يونيو 2015 ضمن تصفيات أمم أفريقيا وفاز منتخبنا بثلاثية نظيفة سجلها ( باسم مرسي - رامي ربيعة - محمد صلاح).

8- أجيري:

المدرب المكسيكي خافيير أجيري، حقق انتصارًا تاريخيًا في مباراته الأولي مع منتخب مصر ضد منتخب النيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، حيث فاز بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم 8 سبتمبر لعام 2018 علي ملعب "برج العرب" وسجل الأهداف (محمد صلاح "هدفين" – صلاح محسن – أيمن أشرف – مروان محسن – محمد النني).