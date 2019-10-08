رياضة | الحسينى ورفاقه فى مواجهة صعبة أمام نجوم العالم ببطولة رواد السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسينى ورفاقه فى مواجهة صعبة أمام نجوم العالم ببطولة رواد السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدخل رئيس إتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ورفاقه فى مواجهة صعبة و شرسة امام نجوم العالم فى منافسات سلاح السيف بمونديال رواد السلاح المقام حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 46 دولة .
ويلعب الحسينى فى مرحلة 50 عاما ويزامله فى المرحلة نفسها كل من وليد مهران وياسر نحمده .
بينما يلعب فى مرحلة 60 عاما محمد شعبان ومرحلة 70 عاما احمد حازم زين العابدين و عباس عزت .
وتختتم منافسات اليوم بمواجهات فرق سيف السيدات ويشارك فيها ايطاليا والمانيا وفرنسا وروسيا وانجلترا واليابان وامريكا واستراليا وفنلندا.