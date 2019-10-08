رياضة | ذهبيتان للأسد الإنجليزى وسيدات الدب الروسي خطفن صدارة السيف فى بطولة العالم لرواد السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذهبيتان للأسد الإنجليزى وسيدات الدب الروسي خطفن صدارة السيف فى بطولة العالم لرواد السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصد لاعبو انجلترا الاسد الانجليزى ذهبيتان فى منافسات رجال السيف ببطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى.
وفاز الانجليزى بول ودج بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمرحلة 60 عاما و بريان كوستون بالذهبية لمرحلة 70 عاما فيما توج السويسرى كريستيان دوس بمرحلة 50 عاما .
وفاز فريق سيدات الدب الروسي بلقب الفرق لمنافسات السيف والمكون من نادجيدا ولودميلا ولوبوف وانيسا وانيت و تاتيانا.
وجاء فى المركز الثانى انجلترا ثم الولايات المتحدة الأمريكية فى الترتيب الثالث.