رياضة | نص بيان الكاف الرسمي بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص بيان الكاف الرسمي بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بياناً رسمياً كشف من خلاله عن القرار النهائي بشأن مباراة الزمالك وجينراسيون بإياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي: "عقب اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة مصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، تقرر إقامة مباراة دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 بالتوقيت المحلي للبلاد.

وتابع البيان: "من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر التالي":

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- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.

- "كاف" سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت السنغالي وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة الاتحاد الإفريقي التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.

- الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال CAF كأس الكونفدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019