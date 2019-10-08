رياضة | كورفا سود ميلان تنفجر غضبا تجاه إدارة النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورفا سود ميلان تنفجر غضبا تجاه إدارة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت ‏الكورفا سود التابعة لنادي أي سي ميلان الإيطالي بيانا حول وضع الفريق الحالي بعد إقالة المدرب والنتائج السيئة التي يقدمها الفريق.

وجاء البيان كالتالي:

جماهير الميلان مرهقة من الغباء المستمر في النادي كلما اعتقدنا أننا وصلنا للقاع فإن الوضع يتجه للأسوأ قمنا بدعم المشروع الجديد المكون من لاعبين شبان و تقبلنا على مضض عدم رؤية لاعبين كبار على الأقل في الوقت الحالي شهدنا الإدارة الفاشلة لـ جيامباولو الذي كان مرغوبا بشدة من الإدارة ثم ذهب أدراج الرياح بعد 3 أشهر بقرار صحيح.

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ميركاتو الصيف كان يتميز بالعديد من الأهداف التي ضاعت وتم تعويضهم بلاعبين لم تتم متابعتهم سابقا من أجل المشروع لن نتحدث عن وجهة نظر فنية حول المدرب الجديد فالحكم كما هو دائما سيكون في الملعب.

المشكلة في إدارة تفاوضت مع مدرب مثل سباليتي دون أن تخبر المدرب جيامباولو بالإقالة لتتفق بعد ذلك مع مدرب آخر هو بيولي ولتسلط الضوء مرة أخرى على ضعفها ولا تحصل على ما تريد قبل اللاعبين والمدربين يجب أن يكون من يجلس في المكاتب لإدارة النادي بحجم تاريخ الميلان لأن نتائج مؤسسة لا تعتمد أولا على قرارات من يديرها.

جماهير الميلان متعبة من السخرية منهم نحن لا نستحق و لن نقبل ما يحدث الآن.