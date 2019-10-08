رياضة | توتنهام يرد على انتقال إيركسن إلى ريال مدريد

رد نادي توتنهام الإنجليزي على شائعات رحيل نجم الفريق كريستيان إيركسن إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط إيركسن بالانضمام لريال مدريد في يناير المقبل حيث يحق له التعاقد مع فريق جديد بعدما رفض تمديد عقده مع توتنهام والمقرر انتهائه في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة “تايمز” الانجليزية، إن نادي توتنهام يريد التفريط في خدمات كريستيان إريكسن في يناير المقبل بعدما رفض الدنماركي الدولي فكرة تجديد عقده مع السبيرز والذي ينتهي في شهر يونيو.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد حاول ضم إريكسن في فترة انتقالات الصيف بعد أن فشل الملكي في حسم صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد.