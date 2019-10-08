رياضة | الإسماعيلي يعترض على تعديل مبارياته بالدوري .. ويهدد بالتصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعترض على تعديل مبارياته بالدوري .. ويهدد بالتصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
-الاربعاء 16 اكتوبر .. الاسماعيلى مع طنطا فى الاسبوع الخامس مقدم بدلا من اقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر.
– السبت 19 اكتوبر .. الاسماعيلى مع الحدود فى الاسبوع الرابع بدلا من اقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر.
يأتى ذلك على خلفية تحديد مواعيد دور ال 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرا الاتحاد العربي لكرة القدم حيث يستضيف الدراويش الجزيرة الإماراتى يوم 23 أكتوبر فى ذهاب هذا الدور.
من جانبه أكد صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدورى يعد ظالم للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط.
وأضاف :”هذا القرار سيتسبب فى ارهاق اللاعبين بشكل كبير وهو ماقد يؤثر على نتائج الفريق بالسلب ، الإسماعيلى يلعب بأسم مصر فى كأس العرب لذلك اطالب المسابقات باجراء تعديلات آخرى من شأنها مد فترات الراحة بين المباريات”.
وأتم المنياوى :”سأقوم بالتحدث مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان من أجل بحث تصعيد الأمر سعيا لايجاد حل لتلك الأزمة والتى كان لديها تأثير سلبى علينا فى مباراة المصرى بالجولة قبل الماضية”.
وبات بات الإسماعيلى مهددا بفقدان لاعبيه الدوليين فى مواجهة طنطا والتى تم تقديمها ليوم 16 من أكتوبر الجاري بدلا من الخميس 24 أكتوبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى.
يأتى ذلك نظرا لانتظام اللاعبين الدوليين وهم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول” ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى “المنتخب الأوليمبى” إضافة لبيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وبنسون شيلونجو “منتخب نامبيا” وهمام طارق “منتخب العراق” بتدريبات الفريق يوم 16 أكتوبر فى نفس موعد اللقاء المذكور ، وذلك حسب تأكيدات صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق.