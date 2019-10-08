رياضة | الإسماعيلي يعترض على تعديل مبارياته بالدوري .. ويهدد بالتصعيد

-الاربعاء 16 اكتوبر .. الاسماعيلى مع طنطا فى الاسبوع الخامس مقدم بدلا من اقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر.

– السبت 19 اكتوبر .. الاسماعيلى مع الحدود فى الاسبوع الرابع بدلا من اقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر.

يأتى ذلك على خلفية تحديد مواعيد دور ال 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرا الاتحاد العربي لكرة القدم حيث يستضيف الدراويش الجزيرة الإماراتى يوم 23 أكتوبر فى ذهاب هذا الدور.

من جانبه أكد صبرى المنياوى مدير الكرة لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدورى يعد ظالم للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط.

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