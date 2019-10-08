رياضة | الإصابات تضرب المنتخب الألماني قبل مواجهة الأرجنتين وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب المنتخب الألماني قبل مواجهة الأرجنتين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتابت حالة من القلق داخل نفوس الألماني يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، بسبب كثرة الإصابات قبل مواجهة الأرجنتين وديا.

وضربت الإصابات صفوف المعسكر الألماني، حيث يعاني فيرنر مهاجم فريق لايبزج الألماني من الأنفلونزا بينما يعاني إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي من إصابة عضلية، بالإضافة لإصابة ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند، مؤخرا.

وأكد يواكيم لوف، على مشاركة ثنائي جديد بقائمة المنتخب الألماني خلال مؤتمره الصحفي، حيث أوضح أن نيكلاس ستارك ولوكا فالدشميت يسجلان المشاركة الأولى لهما مع منتخب ألمانيا خلال ودية الأرجنتين.

وتأكد غياب كلا من ليروي ساني جناح مانشستر سيتي وتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد وجوناس هيكتور لاعب كولن وماتياس جينتر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، عن مواجهة التانجو.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني يوم الأربعاء المقبل، وديا بالعاصمة الألمانية برلين، استعدادا لمواجهة إستونيا بالتصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية يورو 2020.