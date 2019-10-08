رياضة | عاجل.. الكاف يحدد موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يحدد موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، والتي سيتم إعادتها بناءا على قرار الكاف، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وجاء نص قرار الكاف بشأن إعادة اللقاء كالتالي:

- إقامة المباراة يوم 24 أكتوبر في القاهرة الساعة 8 بالتوقيت المحلي.

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- الزمالك يقوم بتأكيد ملعب المباراة قبل السبت 12 أكتوبر.

- كاف هو من يتحمل تكاليف الفريق السنغالي وكذلك مسئولي المباراة من طاقم وخلافه.

- اللجنة التأديبية بالكاف ستقوم بإجراء مزيد من المراجعة للقضية فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة باختصاصاتها.

- سيلعب الفريق الخاسر من هذه الجولة للكونفدرالية الذي ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية في 5 نوفمبر 2019 والفائز طبعا لدوري الأبطال.