رياضة | أول رد من الأهلي على طلب رئيس الزمالك تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي على طلب رئيس الزمالك تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسئول داخل النادي الأهلي حول طلب رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء القمة بسبب أزمته في دوري أبطال إفريقيا مع بطل السنغال.

ورفض المصدر ذكر اسمه في الرد على طلب رئيس الزمالك مؤكدا: "كيف أرد على ذلك الأمر ولم يرد لنا خطاب رسمي من اتحاد الكرة بذلك".

Advertisements

وتابع: "الأمور ليست سهلة لكي يوافق اتحاد الكرة على تأجيل لقاء القمة فمباراة الزمالك مع بطل السنغال عقب 5 أيام".

وشدد أنه لو وافق مسؤولو اتحاد الكرة على تأجيل القمة لهذا السبب فلن نوافق وسيتم تصعيد الأمر".

وتقدم رئيس الزمالك يطلب من أجل تأجيل لقاء القمة المقرر لها يوم 19 من شهر اكتوبر الجاري بسبب تحديد كاف إعادة لقاء الزمالك وبطل السنغال يوم 24 من الشهر نفسه.