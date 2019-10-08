رياضة | ماركا: بنزيما هو متسيد التسجيل في ريال مدريد منذ عودة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: بنزيما هو متسيد التسجيل في ريال مدريد منذ عودة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تقريرا حول تآلق اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقالت ماركا:" كريم بنزيما الآن هو متسيد التسجيل في ريال مدريد منذ عودة زيدان وانه في غياب كريستيانو لم يجد زيدان حلًّا أفضل من بنزيما الذي سجل 14 هدفًا في 16 مباراة، على عكس عصر وجود رونالدو، حيث كانت فجوة التسجيل كبيرة بين البرتغالي والثنائي بنزيما وبيل".

وأضافت ماركا أن ريال مدريد لم ينجح بتحقيق نتيجة كبيرة سوى ضد غرناطة عندما سجل 4 أهداف، ويتصدر النادي الملكي جدول الترتيب وبرصيده 16 هدفًا خلف برشلونة الذي سجل 20 هدفًا وكذلك فياريال الذي سجل 19 هدف، زيدان يبحث عن الأهداف ولكن ليس فقط من بنزيما.

ومنذ عودة زيدان، سجل بنزيما 14 هدفًا حيث يعتبر الأكثر، ويليه بيل بثلاثة أهداف ثم ماريانو الذي سجل هدفين في 5 مباريات، وأخيرًا إيسكو برصيد هدفين في 14 مباراة.