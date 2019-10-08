رياضة | 10 حقائق مثيرة لا تفوتك في الدوري الإسباني بعد انتهاء 8 جولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 حقائق مثيرة لا تفوتك في الدوري الإسباني بعد انتهاء 8 جولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ماركا" الاسباني تقريرًا عن أبرز الحقائق والأرقام التي تحققت بالدوري الاسباني الممتاز، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة المحلية بالموسم الحالي 2019 - 2020.

ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وإليكم 10 حقائق رصدتها صحيفة "ماركا" الاسبانية في تقريرها عن الدوري الاسباني:-

1- رقم إيجابي لـ "آيبار وخيتافي"

تفوق ناديي آيبار وخيتافي على برشلونة وريال مدريد في نسبة إمتلاك الكرة داخل مناطق الخصم (الثلث الاخير من الملعب)، حيث وصلت نسبة إمتلاكهما للكرة 35% بالنسبة لـ آيبار، و34 % بالنسبة لخيتافي.

2- ليجانيس لا يعرف التفوق

لم يعرف فريق ليجانيس طعم التفوق على الخصم في أي مباراة إلا في مباراة ريال بيايس حيث تقدم بهدف ولكن المنافس تعادل بعد 4 دقائق فقط.

3- رقم مفاجئ للمهاجمين بالليجا

سجل المهاجمون بالدوري الاسباني رقم غير متوقع هذا الموسم، حيث لم يشارك أي مهاجم صريح في جميع المباريات والدقائق الممكنة حتي الآن بالليجا بعد مرور 8 جولات.

بينما شارك 26 لاعبًا من مراكز أخري في جميع الدقائق الممكنة بالليجا هذا الموسم.

4- 74 لاعبًا سنة أولي دوري إسباني

يشارك 74 لاعبًا للمرة الأولي ببطولة الدوري الاسباني بالموسم الحالي 2019 - 2020.

Advertisements

5- فريقان لا يعرفان "كلين شيت"

لم ينجح فريقي خيتافي وليجانيس في الحفاظ على شباكهما نظيفة في أي مباراة بالبطولة حتي الآن.

6- رقم قياسي لـ "غرناطة"

فريق غرناطة هو أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف خارج ملعبه حيث سجل 12 هدفًا.

7- 11 لاعبًا لم يشاركون بالليجا

لم يشارك 11 لاعبًا في أي دقيقة بأي مباراة رسمية بالدوري الاسباني بالموسم الحالي حتي الآن

8- الأكثر هزيمة على ملعبه

فريق ريال بيتيس هو أكثر الأندية تعرضًا للهزيمة على ملعبه "بينيتو فيامارين" حيث خاض 5 مباريات على ملعبه خسرها جميعًا، ويليه فريق إسبانيول وخسر 4 مباريات علي ملعبه.

9- رقم سلبي لـ "ألافيس"

يمتلك فريق ألافيس رقمًا سلبيًا ليس على مستوي الدوري الاسباني فقط بل على مستوي أوروبا بأكملها، حيث أنه أقل الأندية الأوروبية تسديدًا علي مرمي الخصم هذا الموسم بمعدل أقل من 3 تسديدات بالمباراة الواحدة.

10- الأصغر والأكبر بالدوري الاسباني

يعد إنسو فاتي لاعب برشلونة هو أصغر لاعب شارك بالدوري الاسباني حيث وشارك هذا الموسم وعمره (16 عامًا، 9 أشهر، 25 يومًا)، أما أكبر لاعب بالبطولة هو جيرمان سانشيز (32 عامًا، 9 أشهر، 17 يومًا).