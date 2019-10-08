رياضة | السكة الحديد يعلن قائمته استعدادا لمنافسات للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يعلن قائمته استعدادا لمنافسات للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة مديره الفني جمعة مشهور، لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2019-2020.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" استعدادات الفريق قبل أيام قليلة من إنطلاق المسابقة،حيث يشارك الفريق بالمجموعة السادسة التي تضم 15 نادى وهم إتحاد الشرطة، والماظة، والبلاستيك، والشمس وبهتيم، والغاية، ومصر للتأمين،وبنها،

وبطا، والعبور، والمرج، وطوخ، وسراى القبة، والاميرية ٠

القائمة الأولى

قام فريق السكة الحديد بقيد 11 لاعب في القائمة الأولى وهم، إبراهيم شعللها، ومحمد جمال، ومحمد السعدني، ومصطفى جعفر، ومحمد عبد الرحيم ريعو، وعبد العليم السيد، ومحمد عاطف، ومحمد فارس, وأحمد أسامة، وأحمد خنخر، ويوسف الواقير.

القائمة الثانية

وقام مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق بالتعاقد مع 12 لاعب وهم، حازم شعيب مدافع فريق المنصورة، وحسن بشندى مدافع فريق السويس ، ومتولى حافظ لاعب دمياط، وفوزي الكاشف،ومصطفى عبد ربه لاعبي نجمة سيناء،

ومحمود أكمل،ومحمد رمزى لاعبى دكرنس، ومصطفى جلال لاعب إنبى، ويوسف عطا لاعب الاتحاد، وياسر رضا لاعب تلا، وفتحي مجدى لاعب بهتيم، وطه زين لاعب المريخ.

كم تم قيد 4 لاعبين من الحرس القديم في القائمة الثانية وهم،أحمد عبد المنعم كشرى، وأحمد على، ومحمد عبد الفتاح شولا، وأحمد ربيع ٠

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وتم قيد 4 لاعبين تحت السن وهم،حسام عطوة، ومحمود سعيد الصقر، ومحمد قطب، وعبد الرحمن أحمد ٠

المباريات الودية

خاض فريق السكة.17 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد فاز خلالهم على فريق البطل الأوليمبي 9-0، ومنتخب السويس 4-3، وجينيس 4-2، وسيراميكا كليوباترا 1-0،و كهرباء الاسماعيلية 3-1، والشهداء 3-1،وبنى سويف 1-0، والرباط والانوار 3-1، ومصر للتأمين 2-1 ، والشمس 1-0 ،وتعادل مع الداخلية 0-0، والنصر 1-1، والشرقية للدخان 1-1، وجولدى 2-2، وميجا سبورت 2-2،

وتلقى الهزيمة أمام الداخلية1-0 ، وبنى سويف 2-1.

يقود الجهاز الفني جمعة مشهور مدير فني، وكمال اليمنى مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب، وايهاب بتيا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي، وحسين إبراهيم مدلك، ومحمد جمال مدير إدارى ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الكرة٠

وصرح محمد نافع عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق بأن مجلس الإدارة بقيادة الدكتور محمد عيد وفر جميع الإمكانيات للجهاز الفني بقيادة جمعة مشهور والفريق في حالة جيدة إستعداد لمباراة طوخ في افتتاح مشوار الفريق في الموسم الجديد ومع فريق الظاهر يوم الثلاثاء في كأس مصر٠

- جدول مباريات السكة الحديد في الدور الأول

1- السكة × طوخ

2- بطا × السكة

3- السكة ×سرأى القبة

4- السكة بأى

5- مصر للتأمين× السكة

6- السكة × العبور

7- بنها × السكة

8- السكة × الأميرية

9- الغاية× السكة

10- السكة × البلاستيك

11- المرج × السكة

12- السكة × ألماظة

13- الشمس× الشمس

14- السكة × بهتيم

15- الشرطة × السكة