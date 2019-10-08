شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي ينفي تعطل تقنية الفار في مباراة الفتح والنصر والان مع التفاصيل

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء ما تم تداوله مؤخرا بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في مباراة الفتح والنصر في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وكانت أنباء ترددت مؤخرا بان تقنية "فار" تعطلت بسبب قيام أحد العالمين ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء من أجل شحن هاتفه وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد.

وفي تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أكد الاتحاد عدم صحة ما تام تداوله متمنيا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموسم الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة.