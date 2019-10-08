شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك يغادر منصبه كمدير أداء للفريق البريطاني لألعاب القوى والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى اليوم الثلاثاء أن نيل بلاك سيتنحى عن منصبه كمدير للأداء في الفريق البريطاني بنهاية هذاالشهر.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن بلاك يفكر في التخلي عن منصبه بعد أن فرضت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات عقوبة الإيقاف لأربع سنوات على الأمريكي البرتو سالازار المدرب السابق، الذي تولى تدريب مجموعة من أبرز العدائين في العالم ومن بينهم البريطاني مو فرح البطل الأولمبي في المسافات الطويلة، بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

ورغم عدم وجود أي دليل على ارتكاب بلاك لأي مخالفات إلا أنه كان من داعمي سالازار الذي عمل مستشارا للاتحاد البريطاني لألعاب القوى حتى 2017 والذي وصفه بلاك في إحدى المرات بأنه "عبقري".

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وأفاد بيان صادر عن الاتحاد البريطاني للعبة "سيبدأ نيل عملية تسليم مفصلة لمهامه لفريق متابعة الأداء حتى موعد مغادرته لمنصبه وسيؤدي دوره في دعم مو فرح في سباق ماراثون شيكاجو مطلع الأسبوع

المقبل".

وأحرزت بريطانيا خمس ميداليات ببطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر وهي أسوأ حصيلة لها منذ نسخة هلسنكي 2005.