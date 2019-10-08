شكرا لقرائتكم خبر عن الويفا يشرع في إجراءات تأديبية ضد سيلتك الأسكتلندي والان مع التفاصيل

شرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، في اجراءات تأديبية ضد فريق سيلتك الأسكتلندي، وذلك بسبب سلوك مشجعيه في مباراة كلوج الروماني يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري الأوروبي.

وقام مشجعو سيلتك بإطلاق الألعاب النارية في المباراة أمام الفريق الروماني، ليقرر (يويفا) بدء بحث اتخاذ إجراءات تأديبية بحق جماهير الفريق الأسكتلندي.

وكان سيلتك فاز على كلوج 2 / صفر، ليتصدر المجموعة الخامسة بعد مرور جولتين، قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي يوم 24 من أكتوبر الجاري .

وكان الفريق الأسكتلندي تعرض لعقوبة الغرامة بمبلغ 11 ألف جنيه إسترليني بسبب قيام جماهيره بإشعال وألقاء الالعاب النارية خلال المباراة التي فاز بها الفريق على إيبيك السويدي في ستوكهولم في أغسطس الماضي.