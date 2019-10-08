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رئيس الهلال يرحب بحضور تركي آل الشيخ حال التأهل لنهائي آسيا

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رحب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه لنهائي دوري أبطال آسيا في حال تأهل الهلال.  

وكان تركي آل الشيخ قد أبدى رغبته في حضور النهائي في حال تأهل الزعيم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب فيها: "أنا بستجيب للجماهير وبحضر إن شاء الله المباراة النهائية إذا سمح لي رئيس نادي الهلال".

 ورد عليه رئيس الهلال بن نافل بتغريدة قال فيها: " الله يحييك الهلال في انتظارك".

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