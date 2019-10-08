شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل نجم الزعيم مع الفريق في خطر والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الشرق الأوسط أن رازفان لوشيسكو مدرب ‎الهلال يستهدف جلب حارس أجنبي، لأن اللاعب الكولومبي كويلار يقدم مستويات أقل من المتوقع مع الفريق في الفترة الماضية.

ويذكر أن شبكة فوكس سبورت أعلنت منذ أيام، تواصل نادي ريال بتيس الإسباني مع اللاعب كويلار، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستغلين عدم سعادته داخل قلعة الهلال بسبب صعوبة الإندماج مع زملائه.

وعلي جانب آخر أعلن وكيل أعمال اللاعب أن كويلار مستمر مع الهلال في الموسم الحالي، ويتطلع لتحقيق كافة البطولات مع الفريق، وذلك في ظل علاقته الرائعة مع جميع المسئولين والجماهير.

جدير بالذكر أن نادي الهلال تعاقد مع كويلار، في الميركاتو الصيفي، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي في صفقة قدرت بـ7.5 مليون يورو.