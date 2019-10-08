شكرا لقرائتكم خبر عن القرارات النهائية لـ الكاف عن مباراة الزمالك و بطل السنغال والان مع التفاصيل

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القرارات النهائية لمباراة الزمالك أمام بطل السنغال في الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاءت قرارات الكاف كالتالي: إقامة مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر في القاهرة الساعة 8 بالتوقيت المحلي وان الزمالك سيقوم بتأكيد ملعب المباراة قبل السبت 12 أكتوبر. وان الكاف هو من يتحمل تكاليف الفريق السنغالي وكذلك مسئولي المباراة من طاقم وخلافه ةاللجنة التأديبية بالكاف ستقوم بإجراء مزيد من المراجعة للقضية فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة باختصاصاتها وسيلعب الفريق الخاسر من هذه الجولة للكونفدرالية الذي ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية في 5 نوفمبر 2019 والفائز سيكون مؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

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