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دراجر يخرج من تشكيلة تونس لأسباب صحية قبل مواجهة الكاميرون وديا

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء خروج محمد دراجر لاعب بادربورن الألماني من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون وديا بسبب مشاكل صحية.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوص الطبية كشفت أن الوضع الصحي لدراجر يستوجب الراحة لمدة عشرة أيام، وسمح له الجهاز الفني بالعودة إلى ناديه لتلقي العلاج. 

وتلتقي تونس مع الكاميرون يوم السبت المقبل باستاد رادس الأولمبي استعدادا لبدء مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وتلعب تونس في المجموعة العاشرة إلى جانب ليبيا وتنزانيا وغينيا الإستوائية.

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