شكرا لقرائتكم خبر عن التراس ميلان يشن هجوم حاد على إدارة النادي: "غبية وفاشلة" والان مع التفاصيل

وصفت ‏الكورفا سود التابعة لنادي أي سي ميلان الإيطالي إدارة الفريق بالغبية بعد التعثرات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ونشرت الكورفا سود التراس نادى ميلان بيانا أكدت فيه ان جماهير الميلان مرهقة من الغباء المستمر في النادي بسبب الإدارة الفاشلة لـ جيامباولو الذي كان مرغوبا بشدة من الإدارة ثم ذهب أدراج الرياح بعد 3 أشهر.

وإن الإدارة تفاوضت مع مدرب مثل سباليتي دون أن تخبر المدرب جيامباولو بالإقالة لتتفق بعد ذلك مع مدرب آخر هو بيولي و لتسلط الضوء مرة أخرى على ضعفها في إدارة نادي عريق مثلا ميلان.