شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للأرجنتين قبل مواجهة ألمانيا: نحن متفائلون جدا والان مع التفاصيل

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن تفاؤله حيال المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد الأربعاء أمام المنتخب الألماني في مدينة دورتموند غربي ألمانيا.

وفي أعقاب التدريب الختامي للمنتخب الملقب بالتانجو، قال سكالوني في دورتموند مساء اليوم الثلاثاء:" نحن متفائلون، متفائلون جدا"، وذلك على الرغم من غياب النجم الكبير ليونيل ميسي بالإضافة إلى نجوم آخرين عن المنتخب الأرجنتيني.

وأعرب سكالوني عن اعتقاده بأنه ينظر إلى مباراة غد باعتبارها مقياسا حقيقيا لمنتخب بلاده على الرغم من كثرة الغيابات في صفوف المنتخب الألماني، وقال " أتوقع منتخبا ألمانيا تاريخيا، بالرغم من الغيابات، ونحن أيضا لدينا غيابات كثيرة، والمباراة بالنسبة لنا اختبار مهم، وسنرى ما إذا كان لاعبونا بإمكانهم أن يتحملوا ضغط اللعب أمام منافس يتمتع بهذا القدر من القوة".

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وإلى جانب ميسي، يغيب عن صفوف الأرجنتين أيضا النجوم سيرجيو اجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، وجونزالو هيجواين، لاعب نادي يوفنتوس تورين الإيطالي، وأنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي نفس السياق، يدخل المنتخب الألماني(المانشافت) مباراة غد، وهو يفتقد جهود 13 لاعبا بسبب لأسباب تتعلق بإصابات وأمراض.

كما تطرق سكالوني في تصريحاته إلى إعلان النجم الألماني الكبير باستيان شفاينشتايجر اعتزال اللعب، وقال المدرب الأرجنتيني عن اللاعب الألماني:"هو لاعب كبير وقد بدأ الآن مغامرة جديدة، وأتمنى تكون حالته جيدة".

في الوقت نفسه، قال سكالوني إنه ليس لديه "ذكريات جيدة" حيال فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي مونديال 2014 في البرازيل بهدف نظيف، وكان شفاينشتايجر يلعب آنذاك مع المانشافت، واختتم كلامه قائلا: " كنا الفريق الأفضل وكان يتعين أن نفوز".