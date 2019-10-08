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الهلال يعلن دخل مباراته أمام ضمك لأسرة الفقيد عبدالله الشريدة

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أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر دخل مباراته المقبلة أمام ضمك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين لأسرة الفقيد عبد الله الشريدة التي توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة أودت بحياته.

من المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره نادي ضمك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت مكه المكرمة علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الشريدة بدأ حياته الكروية في نادي القادسية، ثم انتقل بعدها إلى نادي الهلال واستمر معه لمدة 10 سنوات.

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