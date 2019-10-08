شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منافسات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف في نهاية يناير 2020م، بمشاركة نخبة من نجوم العالم، يتنافسون على جوائز مالية تزيد عن 3.5 ملايين دولار.

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تسعى البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، إحدى محطات «الجولة الأوروبية» لعام 2020م، إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم البطولات العالمية بمشاركة نخبة من نجوم العالم، يتقدمهم متصدر التصنيف العالمي الأمريكي بروكس كايبكا ووصيفه الأمريكي داستن جونسن، حيث حققت البطولة الأولى نجاحات كبيرة على مستوى التنظيم.

وعبر رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، عن سعادته باقتراب انطلاقة البطولة، وترحيبه بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم على أرض المملكة مرة أخرى.

الجولف في المملكة، معربا عن شعوره بالفخر والسعادة بالمساهمة في تحقيق هذه الخطط ومشاهدة مدى التقدم بعد مضي عام كامل.